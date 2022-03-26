تحت رعاية ولي العهد.. المؤتمر العالمي لريادة الأعمال يبدأ أعماله غدًا في الرياض

ويتضمن المؤتمر معرضًا مصاحبًا في فندق الريتزكارلتون، وورش عمل وأقسامًا للابتكار، وعددًا من الفعاليات الهادفة إلى تنمية روح الريادة والابتكار لدى الشباب في العالم؛ للإسهام في التنمية المستدامة، وتحفيزهم للخروج بأفكار مبتكرة تواكب الجهود المتسارعة لتطوير بيئة ريادة الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تحقيق التعافي الاقتصادي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عالميًا، من الجائحة، كما يتضمن أيضًا رحلات ابتكارية ملهمة وغنية بالمعلومات للاطلاع على أحدث الابتكارات في عالم ريادة الأعمال.