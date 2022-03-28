"تحدي المخاوف".. النفط إلى المكاسب الشهرية الرابعة على التوالي

هبطت أسعار النفط، خلال تعاملات الإثنين، وسط زيادة إصابات "كورونا" في الصين؛ ما عزّز المخاوف بشأن الطلب لدى أكبر مستورد للخام في العالم، فيما قررت السلطات الحكومية في شنغهاي إغلاق نصف المدينة للسيطرة على التفشي الحاد لـ"كوفيد-19".
ومع ذلك، فإن الخام لا يزال يتجه نحو تسجيل المكاسب الشهرية الرابعة على التوالي؛ إذ تسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب الأسواق العالمية مع مخاوف من نقص الإمدادات.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 3.61% إلى 116.29 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 4% مسجلة 109.36 دولار للبرميل.