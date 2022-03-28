"تحدي المخاوف".. النفط إلى المكاسب الشهرية الرابعة على التوالي

هبطت أسعار النفط، خلال تعاملات الإثنين، وسط زيادة إصابات "كورونا" في الصين؛ ما عزّز المخاوف بشأن الطلب لدى أكبر مستورد للخام في العالم، فيما قررت السلطات الحكومية في شنغهاي إغلاق نصف المدينة للسيطرة على التفشي الحاد لـ"كوفيد-19".