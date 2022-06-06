تحذير أوكراني.. تعليق 75 مليون طن من الحبوب قد يفاقم أزمة القمح العالمية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا بحلول الخريف، في مؤشر قد يفاقم من أزمة الغذاء التي تحذر منها الأمم المتحدة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.