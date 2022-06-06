تحذير أوكراني.. تعليق 75 مليون طن من الحبوب قد يفاقم أزمة القمح العالمية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا بحلول الخريف، في مؤشر قد يفاقم من أزمة الغذاء التي تحذر منها الأمم المتحدة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني في وقت تتعالى الأصوات التي تحذر من تداعيات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على صعيد تفاقم أزمة الغذاء العالمية.
وقال زيلينسكي للصحفيين إن السبب الذي يدفع إلى بقاء كميات القمح الضخمة حبيسة المخازن الأوكرانية هو السيطرة الروسية على البحر الأسود، حيث الموانئ الأوكرانية التي تصدر القمح إلى العالم، وفق "رويترز".
وأضاف أن بلاده ناقشت مع بريطانيا وتركيا فكرة أن يقوم سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا، مشيرًا إلى أن أسلحة أوكرانية ستكون أقوى ضمان للمرور الآمن لصادراتها.
ومن المرجح أن يترك تصريح زيلينسكي أثره على أسواق القمح العالمية، التي تواجه أصلا ارتفاعات متتالية منذ اندلاع الحرب، علمًا بأن صادرات روسيا وأوكرانيا تشكل نحو 25 في المائة من إجمالي صادرات القمح عالميًا.
وتقول الأمم المتحدة إن أسعار القمح ارتفعت بنحو 6 في المائة خلال الشهر الماضي، فيما حذرت من احتمال وقوع مجاعات واضطرابات حول العالم، في حال لم تفتح الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.
يُذكر أن الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود لا تعمل منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.