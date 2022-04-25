تحول درامي بعد أيام من تصريح الوليد.. "تويتر" تناقش إتمام البيع لماسك

تحول درامي حاد يحدث بعد أيام من تصريح للأمير الوليد بن طلال بشأن رفض بيع "تويتر"، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "تويتر" تناقش الآن إتمام صفقة البيع للملياردير، إيلون ماسك، في أقرب وقت هذا الأسبوع.
وحسب موقع "الحرة"، قالت الصحيفة إن هذا التحول الدراماتيكي للأحداث بعد 10 أيام فقط من كشف الملياردير عن عرضه البالغ 43 مليار دولار لشركة التواصل الاجتماعي جاء عقب اجتماع بين الجانبين عقد أمس الأحد.
وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الجانبين اجتمعا، الأحد، لمناقشة اقتراح ماسك وكانا يحرزان تقدمًا، على الرغم من أنه لا تزال هناك قضايا يجب حلها.
ومع ذلك، أفادت الصحيفة بأن ليس هناك ما يضمن أنهم سيتوصلون إلى اتفاق نهائي.
وكان من المتوقع أن ترفض شركة "تويتر" عرض الشراء الذي قدمه إيلون ماسك في 14 أبريل والذي لم يوضح كيفية تمويل الصفقة.
وكان الأمير الوليد بن طلال، قد عبّر عن رفضه عرض إيلون ماسك شراء موقع "تويتر" نقدًا مقابل 54.20 دولار للسهم.
وقال الأمير الوليد بن طلال، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "لا أعتقد أن العرض الذي قدمه إيلون ماسك يناسب القيمة الجوهرية لموقع تويتر، نظرًا لتوقعات نموه".
وأضاف: "باعتباري واحدًا من أكبر المساهمين منذ فترة طويلة في تويتر، شركة المملكة القابضة وأنا نرفض هذا العرض".
وقالت تويتر يوم 16 أبريل، إنها وضعت خطة تسمى بـ "حبوب السم" في محاولة لدرء محاولة ماسك للاستحواذ، وإن الخطوة التي أطلقت عليها رسميًا اسم "خطة حقوق المساهمين المحدودة المدة"، تهدف إلى تمكين المستثمرين فيها من "إدراك القيمة الكاملة لاستثماراتهم" في الشركة بتقليل احتمالية أن أي شخص يمكنه الاستحواذ عليها دون أن يدفع علاوة لحاملي الأسهم أو أن يمنح مجلس الإدارة مزيدًا من الوقت.
لكن بعد أن كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أن لديه تمويلًا بقيمة 46.5 مليار دولار، غيّر موقع تويتر من موقفه وفتح الباب للمفاوضات، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، الأحد.
ويأتي التغيير المحتمل من جانب تويتر بعد أن التقى ماسك على انفراد، الجمعة، مع العديد من المساهمين في الشركة لشرح مزايا اقتراحه مع تكرار أن مجلس الإدارة لديه قرار بالموافقة من عدمه، وفقًا لأشخاص مطلعين.
وبموجب الخطة التي تم الكشف عنها، الخميس، سيحجز ماسك 62.5 مليار دولار من أسهم تسلا، أي ثلث حصته في شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم، كضمان للقروض المصرفية.
وسيحتاج إلى الحصول على 21 مليار دولار إضافية نقدًا، مما يعني على الأرجح بيع أسهم تسلا أو تقليل حصصه في مشاريعه الخاصة مثل "سبيس إكس" و"ذا بورنغ".
وكان ماسك، الذي استحوذ أخيرًا على حصة 9.2 بالمئة من رأسمال تويتر مؤخرًا، عرض شراء كامل الشركة بسعر 54.20 دولارًا للسهم الواحد والخروج من بورصة وول ستريت، وهو طرح قالت الشبكة الاجتماعية إنها "ستدرسه بعناية".
وتقول الصحيفة الأمريكية إنه من المحتمل أن تكون السرعة التي اجتمع بها التمويل وعمليات البيع في السوق خلال الأيام الأخيرة مما يجعل العرض النقدي بالكامل يبدو أكثر جاذبية نسبيًا، قد ساهم على الأرجح في زيادة رغبة تويتر في قبول اقتراح ماسك.