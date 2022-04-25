تحول درامي بعد أيام من تصريح الوليد.. "تويتر" تناقش إتمام البيع لماسك

وقالت تويتر يوم 16 أبريل، إنها وضعت خطة تسمى بـ "حبوب السم" في محاولة لدرء محاولة ماسك للاستحواذ، وإن الخطوة التي أطلقت عليها رسميًا اسم "خطة حقوق المساهمين المحدودة المدة"، تهدف إلى تمكين المستثمرين فيها من "إدراك القيمة الكاملة لاستثماراتهم" في الشركة بتقليل احتمالية أن أي شخص يمكنه الاستحواذ عليها دون أن يدفع علاوة لحاملي الأسهم أو أن يمنح مجلس الإدارة مزيدًا من الوقت.