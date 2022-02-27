تداولات اقتربت من الـ10 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 12417 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 119.94 نقطة ليقفل عند مستوى 12417.56 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 235 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 20 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، والأبحاث والإعلام، والأسماك، والإنماء طوكيو م، الأكثر ارتفاعًا في التعاملات، أما أسهم شركات الباحة، والمواساة، وأنابيب، والعربي، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و5.00% .

فيما كانت أسهم شركات الأهلي، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسبكيم العالمية الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 9.59 نقاط ليقفل عند مستوى 24951.69 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 97 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3823 صفقة.