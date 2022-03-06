تداولات الـ 11.2 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 12804 نقاط

وكانت أسهم شركات صادرات، والاتحاد، وبن داود، وكيمانول، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلي، والعربي، والعربية، والإنماء، وصناعة الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و3.76%.