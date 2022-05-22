تداولات الـ 12.7 مليار ريال بالسوق السعودي.. أسهم 56 شركة ترتفع

وكانت أسهم شركات المملكة, بحر العرب, جاكو, المتحدة للتأمين, ولازوردي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بروج للتأمين, أمانة للتأمين, الصادرات, مهارة, وسلامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 10%.