"تداول" تحقق ارتفاعاً في صافي الربح بعد الزكاة ليبلغ 587.70 مليون ريال

حققت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ارتفاعاً في صافي الربح بعد الزكاة ليبلغ 587.70 مليون ريال سعودي خلال عام 2021م، بزيادة قدرها 17.42% على أساس سنوي مقارنةً بـ 500.52 مليون ريال في عام 2020م.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.01% على أساس سنوي لتصل إلى 1,166.08 مليون ريال في عام 2021م مقارنةً بـ 1,079.64 مليون ريال في عام 2020م، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الإيجابي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج، التي كانت مدعومة بالأداء القوي للسوق المالية السعودية خلال عام 2021م، إضافةً إلى ارتفع إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 8.79% على أساس سنوي ليصل إلى 820.69 مليون ريال في عام 2021م، مقارنةً بـ 754.40 مليون ريال في عام 2020م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات التشغيلية للمجموعة.

وأفادت بأن الربح التشغيلي للمجموعة ارتفع بنسبة 12.64% على أساس سنوي ليصل إلى 611.83 مليون ريال في عام 2021م، مقارنة بـ 543.16 مليون ريال في عام 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي، إلى ارتفاع إجمالي الربح للمجموعة بمقدار 66.29 مليون ريال مقابل زيادة معتدلة قدرها 17.09 مليون ريال في المصروفات العمومية والإدارية التي تم تخفيف أثرها بـ 19.47 مليون ريال مقابل انخفاض في قيمة الموجودات المالية.

كما ارتفعت الأرباح للمجموعة قبل احتساب مصروفات الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بنسبة 13.10% على أساس سنوي لتصل إلى 668.85 مليون ريال في عام 2021م، مقارنةً بـ 591.37 مليون ريال في عام 2020م، وذلك يعود إلى نمو الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقارنة بنمو معتدل للنفقات التشغيلية للمجموعة.

وبيّنت الشركة أن مصروفات الزكاة للمجموعة انخفضت بنسبة 20.75% على أساس سنوي لتصل إلى 66.22 مليون ريال في عام 2021م، مقارنةً بـ 83.56 مليون ريال في عام 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي، إلى تحسين المركز المالي للمجموعة خلال عام 2021م.

من جهة أخرى، أكدت الشركة أن إيرادات قطاع أسواق رأس المال، التي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، ارتفعت بنسبة 7.57% على أساس سنوي لتصل إلى 489.84 مليون ريال في عام 2021م، مشيرةً إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول بنسبة 7.13% على أساس سنوي لتبلغ 409.36 مليون ريال في عام 2021م، مقارنةً بـ 382.13 مليون ريال في عام 2020م، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداول.

وبينت أن إيرادات رسوم الإدراج زادت نسبة 9.88% لتصل إلى 80.48 مليون ريال في عام 2021م، مقارنةً بـ 73.24 مليون ريال في عام 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة في عدد وحجم عمليات الإدراج، كما شهد قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 17.09% على أساس سنوي لتبلغ 93.26 مليون ريال في عام 2021م، مقارنةً بـ 112.50 مليون ريال في عام 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى رسوم غير متكررة في عام 2020م متعلقة بخدمات التراخيص ومعلومات السوق.

وأفادت بأن إيرادات خدمات ما بعد التداول ارتفعت بنسبة 13.91% على أساس سنوي لتبلغ 582.97 مليون ريال في عام 2021م، مقارنةً بـ 511.77 مليون ريال في عام 2020م، ويعود سبب هذا الارتفاع، إلى زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداول.