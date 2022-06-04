تراجعت 36% منذ مطلع 2022.. بيتكوين تهبط إلى 29 ألف دولار

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.4% إلى 29 ألفًا و533 دولارًا منذ الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الجمعة؛ وفقًا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.