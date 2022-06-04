تراجعت 36% منذ مطلع 2022.. بيتكوين تهبط إلى 29 ألف دولار

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.4% إلى 29 ألفًا و533 دولارًا منذ الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الجمعة؛ وفقًا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وشهدت أسعار بيتكوين تقلباتٍ بمتوسط بلغت نسبته 1.4%؛ حيث يتم تداولها بين 29 ألفًا و466 دولارًا، و29 ألفًا و863 دولارًا.
وبحسب "رويترز"؛ انخفض سعر العملة المشفرة الآن بنسبة 57% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفًا و992 دولارًا.
وخسرت عملة البيتكوين 5.5% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 36% حتى الآن هذا العام.