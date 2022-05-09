تراجع أسعار النفط ومزيج برنت يستقر عند 112.11 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا؛ بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.