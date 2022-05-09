تراجع أسعار النفط ومزيج برنت يستقر عند 112.11 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا؛ بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.
وبحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 28 سنتًا أو 0.3% لتستقر عند 112.11 دولارًا للبرميل.
أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فبلغ 109.36 دولارات للبرميل، بانخفاض 41 سنتًا أو 0.4%، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.
وقالت المحللة في "سي.إم.سي ماركتس"، تينا تنغ: "العزوف الأوسع عن المخاطرة الناجم عن مخاوف الركود، وعمليات الإغلاق في الصين بسبب كوفيد، هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط".
وقالت "تنغ": إن "عمليات الإغلاق الجارية في الصين قد تستمر في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب".
وارتفع برنت والخام الأمريكي الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي؛ بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويتطلب الاقتراح تصويتًا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.