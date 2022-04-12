تراجع المخاوف من الطلب بالصين وتحذير "أوبك" يرفعان أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خفّفت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار مرض كوفيد، في حين حذّرت "أوبك" من أنه سيكون من المستحيل زيادة الإنتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات روسيا.