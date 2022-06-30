تراجع طفيف لخام برنت.. لكنه لا يزال فوق الـ116 دولارًا

بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.24% أو 27 سنتًا إلى 110.05 دولارات للبرميل؛ لكنها لا تزال منخفضة خلال يونيو بحوالى 4%، متجهة نحو تسجيل أول تراجع شهري هذا العام.