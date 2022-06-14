تراجع قيمة العملات الرقمية الأولى في العالم

تراجعت قيمة عملة بيتكوين، بعدما جمّدت منصة سيلزيوس، وهي شركة أمريكية لإقراض العملات المشفرة، عمليات السحب والتحويلات، مرجعة ذلك إلى "ظروف صعبة"، في أحدث علامة على اضطراب سوق المال الذي ضرب عالم العملات الرقمية.
وتسبّب إجراء سيليزيوس في تراجع في العملات الرقمية، إذ انخفضت قيمتها إلى ما دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي، وهو ما أدى إلى تراجعٍ بمقدار 14 في المئة في بيتكوين، أكبر العملات الرقمية.
وبعد إعلان سيليزيوس بلغت بيتكوين أدنى مستوياتها منذ 18 شهراً إلى نحو 23.924 دولاراً، أما عملة إيثير - التي تعد العملة الثانية - فتراجعت بنسبة 18 في المئة إلى 1176 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير من عام 2021.