تراجع قيمة العملات الرقمية الأولى في العالم

وتسبّب إجراء سيليزيوس في تراجع في العملات الرقمية، إذ انخفضت قيمتها إلى ما دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي، وهو ما أدى إلى تراجعٍ بمقدار 14 في المئة في بيتكوين، أكبر العملات الرقمية.