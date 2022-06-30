ترجيحات بعدم ضخ "أوبك+" المزيد من النفط بالأسواق حتى أغسطس

يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ لليوم الثاني والأخير من اجتماعاتهم اليوم الخميس، في الوقت الذي تقول فيه مصادر إنه من غير المرجح أن تقرر المجموعة عما قريب ضخ المزيد من النفط في السوق حتى أغسطس.