ترقبًا للصدمة.. النفط يواصل صعوده التاريخي و"برنت" يصل لـ131 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط مخاوف من صدمة محتملة في المعروض، بعد حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية، ووسط مؤشرات على أن بعض المشترين يتجنبونها بالفعل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولارًا، بما يعادل 2.27%، إلى قرابة 131 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 3.9% في اليوم السابق.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.34 دولار، أو 1.89%، إلى 126.04 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها أيضًا 3.6% أمس الثلاثاء؛ وفقًا لـ"رويترز".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فرض أمس حظرًا فوريًّا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة، وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيًّا حتى نهاية عام 2022؛ ردًّا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وقالت شركة "شل" أمس الثلاثاء: إنها ستتوقف عن شراء الخام الروسي وتوقف تدريجيًّا أنشطتها في قطاع الهيدروكربونات الروسية؛ لتصبح من أولى شركات النفط الغربية الكبرى التي تُنهي نشاطها بالكامل في روسيا.
في غضون ذلك، أشارت تقديرات بنك جولدمان ساكس، إلى أن أكثر من نصف النفط الروسي الذي يصدر من الموانئ لم يتم بيعه؛ في حين قدّر جيه.بي مورجان أن حوالى 70% من النفط الروسي المنقول بحرًا يواجه صعوبة في إيجاد مشترين.