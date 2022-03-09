ترقبًا للصدمة.. النفط يواصل صعوده التاريخي و"برنت" يصل لـ131 دولارًا

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فرض أمس حظرًا فوريًّا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة، وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيًّا حتى نهاية عام 2022؛ ردًّا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.