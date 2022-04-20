تركة الفطيم.. 10 ورثة ونزاع على 6 مليارات دولار

في ديسمبر الماضي، توفي الفطيم الذي تدير شركته التي تحمل اسمه أكثر من عشرين مركزًا تجاريًا في جميع أنحاء المنطقة، وهو الذي ارتقى من موظف في مصرف إلى تأسيس إمبراطورية تجارية بقيمة 16 مليار دولار.