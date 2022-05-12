تريليون دولار خسائر العملات المشفرة منذ بداية العام

ما بين المخاوف من تداعيات التضخم والقلق حول خطط رفع الفائدة تضغط عمليات المضاربة والبيع العشوائي على الأسعار التي أفقدت معظم الأسهم الأميركية في مؤشر وول ستريت وفي سوق العملات المشفرة أكثر من 65% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، في مشهد هو الأسوأ في أكثر من 14 عامًا وتحديدًا منذ أيام الأزمة المالية العالمية.