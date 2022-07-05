تزامنًا مع زيادة المعروض.. قفزة في الصفقات العقارية بالرياض

شهد مؤشر الحركة العقارية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصفقات العقارية خلال شهر يونيو الماضي في مدينة الرياض بما يقارب الثلاثة أضعاف، ليصل إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال، مقارنة بشهر مايو حيث لم يتجاوز ثلاثة مليارات ريال؛ كما سجل شهر يونيو أيضا الأعلى قيمة في الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العالم الحالي.
وفيما يتعلق بعدد الصفقات العقارية خلال الشهر نفسه فقد ارتفعت مقارنة بمايو وأبريل، حيث بلغ عددها 3132 صفقة، بينما بلغت 2362 و3024 حلال مايو وأبريل على التوالي.
وتشهد السوق العقارية في مدينة الرياض خلال الفترة الأخيرة حركة نشطة في الإقبال على البيع والشراء العقاري من خلال عقد الصفقات العقارية المتنوعة بين بيع الأراضي والفلل والشقق، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع حجم المعروض من المنتجات السكنية التي يطرحها برنامج"سكني"، حيث أعلنت مؤخرا عن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية خلال 18 شهرًا المقبلة، فضلا عن المشروعات التي يطرحها القطاع الخاص لتعزيز حجم المعروض في السوق، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي البيضاء.