تزامنًا مع زيادة المعروض.. قفزة في الصفقات العقارية بالرياض

وتشهد السوق العقارية في مدينة الرياض خلال الفترة الأخيرة حركة نشطة في الإقبال على البيع والشراء العقاري من خلال عقد الصفقات العقارية المتنوعة بين بيع الأراضي والفلل والشقق، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع حجم المعروض من المنتجات السكنية التي يطرحها برنامج"سكني"، حيث أعلنت مؤخرا عن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية خلال 18 شهرًا المقبلة، فضلا عن المشروعات التي يطرحها القطاع الخاص لتعزيز حجم المعروض في السوق، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي البيضاء.