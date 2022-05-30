تُسجِّل أعلى مستوى في شهرَيْن.. أسعار النفط تقفز فوق 120 دولارًا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 1.35 دولار، أو 1.1 في المئة، إلى 120.78 دولار للبرميل، الساعة الـ16:16 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع عقد برنت لشهر أغسطس 1.27 دولار، أو 1.1 في المئة، إلى 116.81 دولار للبرميل.