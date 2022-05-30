تُسجِّل أعلى مستوى في شهرَيْن.. أسعار النفط تقفز فوق 120 دولارًا

تُسجِّل أعلى مستوى في شهرَيْن.. أسعار النفط تقفز فوق 120 دولارًا
قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين فوق عتبة الـ120 دولارًا للبرميل، مُسجِّلة بذلك أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، يأتي ارتفاع أسعار النفط مع توقُّع المراقبين أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي لحظر واردات النفط الروسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 1.35 دولار، أو 1.1 في المئة، إلى 120.78 دولار للبرميل، الساعة الـ16:16 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع عقد برنت لشهر أغسطس 1.27 دولار، أو 1.1 في المئة، إلى 116.81 دولار للبرميل.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار، أو 1 في المئة، إلى 116.18 دولار للبرميل؛ لتواصل المكاسب القوية التي حققتها الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي الاثنين والثلاثاء؛ لمناقشة حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعدما فشلت دول الاتحاد، إلى حدود الساعة، في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي.
وفي هذا الصدد أوضح دانييل غالي، كبير محللي السلع في "تي دي سيكيوريتيز" في تورنتو، أن "أوروبا كانت تتفاوض بشأن هذا الأمر منذ أكثر من شهر، لكن السوق حذرة بشأن القرار".
وذكرت ليونا ليو، المحللة في "ديلي إف إكس" في سنغافورة: "لا يزال من الصعب للغاية بالنسبة للمجموعة الأوروبية تقليل اعتمادها الطاقي على روسيا على المدى القريب".
وفي سياق متصل كشفت تقارير أن زعماء 27 دولة أوروبية سيوافقون "من حيث المبدأ على الحظر النفطي، وسيتركون التفاصيل العملية والقرارات الصعبة إلى وقت لاحق".