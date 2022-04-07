"تصفية" تصرف أكثر من 9 مليارات ريال لأكثر من 42 ألف مساهم

ونجحت "تصفية" في الربع الأول من العام 2022م بإقامة 4 مزادات في مختلف مناطق المملكة، منها مساهمة الخضراء في منطقة مكة المكرمة، ومساهمتا شاطئ القطيف والرضا في محافظة القطيف، ومساهمة محاسن في محافظة الأحساء، بمساحة إجمالية تقدر بـ (5.464.940) متراً مربعاً، وبمبلغ إجمالي قدره (4.314.503.953) ريالاً، كما تمكنت من صرف مبلغ (418.696.583) ريالاً للمساهمين المستحقين.