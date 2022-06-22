تعاملات الأربعاء تشهد هبوطًا بأسعار النفط.. "برنت" يسجل 111 دولارًا

وحسب ما نقلته "بلومبرج"، يرى منتدى الطاقة الدولي أن استثمار النفط العالمي سيظل في حالة ركود هذا العام، وقد يتراجع حتى في ظل تعامل المنتجين مع ارتفاع التضخم وتقلب الأسعار بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.