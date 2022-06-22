تعاملات الأربعاء تشهد هبوطًا بأسعار النفط.. "برنت" يسجل 111 دولارًا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء متجهة نحو تسجيل خسائر شهرية، مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود؛ بسبب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة.
ومن المقرر أن يُدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشهادته أمام الكونجرس الأربعاء، عن جهوده لكبح جماح التضخم بأسرع وتيرة منذ عقود.
وحسب ما نقلته "بلومبرج"، يرى منتدى الطاقة الدولي أن استثمار النفط العالمي سيظل في حالة ركود هذا العام، وقد يتراجع حتى في ظل تعامل المنتجين مع ارتفاع التضخم وتقلب الأسعار بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 3.35% أو بقيمة 3.84 دولار عند 110.81 دولارات للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 3.97% أو 4.35 دولارات إلى 105.17 دولارات للبرميل.