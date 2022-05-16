تعاملات الإثنين.. تراجع أسعار النفط وبرنت عند 109.76 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين مع تأثير عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في الصين، والتي تعد أكبر مستورد للخام في العالم.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، تراجع الإنتاج الصناعي الصيني والإنفاق الاستهلاكي خلال أبريل إلى أدنى مستوياته منذ بدء الوباء.
هذا ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين، لمناقشة الجولة التالية من العقوبات الروسية، مع طرح دبلوماسيين فكرة تأجيل الحظر المقترح على وارداتها النفطية بعد اعتراضات المجر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.60% أو بقيمة 1.79 دولار إلى 109.76 دولار للبرميل، في الساعة 08:59 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.31% أو 1.45 دولار عند 109.04 دولار للبرميل.