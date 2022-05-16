تعاملات الإثنين.. تراجع أسعار النفط وبرنت عند 109.76 دولار للبرميل

هذا ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين، لمناقشة الجولة التالية من العقوبات الروسية، مع طرح دبلوماسيين فكرة تأجيل الحظر المقترح على وارداتها النفطية بعد اعتراضات المجر.