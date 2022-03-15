تعاملات الثلاثاء.. برنت يتراجع ويُتداول عند 102.37 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء مع متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا" وغزو أوكرانيا، وقبل صدور تقرير "أوبك" الشهري.
وتُمَثل الموجة الأخيرة لفيروس "كورونا" في الصين -في ظل تفشي "أوميكرون"- تحديًا كبيرًا بالنسبة لسياسة الإبقاء على إصابات الفيروس لدى أكبر مستورد للنفط في العالم عند الصفر.
وفي الوقت نفسه، اختُتمت الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا دون إحراز تقدم، ومن المتوقع استئناف المفاوضات الثلاثاء، وسط تأكيدات من جانب نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أن موسكو تُصَعّد هجماتها في الجزء الغربي من البلاد.
فيما ستكشف "أوبك" عن تقريرها الشهري للإنتاج عن فبراير في وقت لاحق اليوم.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 4.24% إلى 102.37 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 4.34% إلى 98.54 دولارًا للبرميل.