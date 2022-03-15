تعاملات الثلاثاء.. برنت يتراجع ويُتداول عند 102.37 دولار للبرميل

وفي الوقت نفسه، اختُتمت الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا دون إحراز تقدم، ومن المتوقع استئناف المفاوضات الثلاثاء، وسط تأكيدات من جانب نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أن موسكو تُصَعّد هجماتها في الجزء الغربي من البلاد.