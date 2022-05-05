تعاملات الخميس.. النفط يواصل تحقيق المكاسب ويقفز إلى 110 دولارات

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، أمس الأربعاء، على لسان رئيستها أورسولا فون در لاين، على الدول الأوروبية، الخفضَ التدريجي لواردات النفط الروسي في غضون 6 أشهر، ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022؛ غير أن الاقتراح يحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله.