تعاملات الخميس.. برنت يستقر عند 123.60 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط في تعاملات الخميس، بعد تراجع مخزونات الخام في مركز التخزين الأمريكي الرئيسي "كوشينج" إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس، وانخفاض مخزونات البنزين للأسبوع العاشر على التوالي.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 812 ألف برميل إلى 218.18 مليون برميل في الأسبوع الماضي؛ مسجلة أطول سلسلة انخفاضات منذ عام 2019.
وحسب ما نقلته "رويترز"، قال وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي" أمس خلال مؤتمر للطاقة في الأردن: إن جهود منتجي النفط في "أوبك+" لزيادة الإنتاج غير مشجعة.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس عند 123.60 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو عند 122.07 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت الأربعاء 2.3% إلى 122.11 دولارًا للبرميل مسجلة أعلى مستوى تسوية منذ الثامن من مارس.