تعاملات الخميس.. برنت يستقر عند 123.60 دولارًا للبرميل

كما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو عند 122.07 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت الأربعاء 2.3% إلى 122.11 دولارًا للبرميل مسجلة أعلى مستوى تسوية منذ الثامن من مارس.