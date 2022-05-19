تعاون بين أرامكو و"النخلة التعاونية" لتطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية

وأضاف يقول: "واليوم وقعنا مذكرة التفاهم هذه انسجامًا مع الأهداف الوطنية الطموحة وبرنامج "صنع في السعودية"، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، بهدف تحقيق نهضةٍ صناعيةٍ طموحة، من خلال بناء صناعاتٍ تُنَافِسُ محليًّا وعالميًّا، وتخلق فرصًا وظيفيةً للمواطنين". موضحًا أن هذه الشراكة مع المؤسسات الخاصة والحكومية هي بهدف تطوير مشاريع مستدامة تساعد المجتمعات المحلية على الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.