تعرَّف عليها.. خطة ثالث أكبر مُصدّر للقمح لتعويض إمدادات روسيا وأوكرانيا

وأفاد التقرير بأنه من المرجح أن تُعزى الزيادة المتوقعة في مساحة القمح، إلى الأسعار القوية والطلب العالمي المرتفع، ومن المنتظر زيادة مساحة القمح الربيعي لعام 2022 / 2023، إلى 17.6 مليون فدان، بزيادة 7% على أساس سنوي، بينما تزداد مساحة القمح الصلب بنحو 13% على أساس سنوي لتصل إلى 6.2 مليون فدان.