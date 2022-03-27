تعزيز الشراكة الاستراتيجية لقطاع الأعمال على طاولة "الغرف السعودية"

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية الدكتور عجلان العجلان، أن مجلس الإدارة ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتي تصب في تعزيز دور قطاع الأعمال كشريك استراتيجي للقطاع العام خلال هذه المرحلة المهمة، وما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ تنفيذًا لتوجهات القيادة الرشيدة حفظها الله.