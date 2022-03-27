تعزيز الشراكة الاستراتيجية لقطاع الأعمال على طاولة "الغرف السعودية"

ناقش مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية في اجتماعه الـ116، الذي استضافته الغرفة التجارية بحفر الباطن، العديد من القضايا المتصلة بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية الدكتور عجلان العجلان، أن مجلس الإدارة ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتي تصب في تعزيز دور قطاع الأعمال كشريك استراتيجي للقطاع العام خلال هذه المرحلة المهمة، وما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ تنفيذًا لتوجهات القيادة الرشيدة حفظها الله.
من جانبه، نوّه رئيس مجلس غرفة حفر الباطن، رفيدان المطيري، بالموضوعات والمخرجات التي توصل إليها الاجتماع؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل رؤية المملكة 2030.
حضر الاجتماع الذي رأسه رئيس اتحاد الغرف السعودية، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، والأمين العام للاتحاد، ورؤساء الغرف التجارية والصناعية بالمملكة.