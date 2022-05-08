تعيين ديفيد إدموندسن رئيساً تنفيذياً لشركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"

من جهته، قال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم رئيس مجلس إدارة شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، "نتطلع للانطلاق بخطى واضحة لتحقيق نقلة نوعية في سوق الطاقة العالمي، وإنشاء اقتصاد دائري مع الحفاظ على معايير الاستدامة والعمل على تحقيق وفرة في الموارد، بالتوازن مع الطبيعة، لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا من خلال قيادات مؤهلة تعمل على تحقيق كل ذلك، ويأتي تعيين ديفيد إدموندسن لقيادة مرحلة تأسيس الشركة التي تعمل على إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي سينتج 1.2 مليون طن من الهيدروجين سنويا".