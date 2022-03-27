تقييد صكوك وخفض استقطاع الرواتب.. خبير يطرح حلولًا لـ"فرملة أسعار العقار"

وتفصيلًا، قال "الشهري": إن الاستثمار العقاري والتطوير يُعتبر أمرًا مهمًّا اقتصاديًّا؛ لكن تكمن المشكلة في شح الأراضي والمزايدة على معروض محدود بسبب دخول فوائض مالية ضارة اقتصاديًّا ترفع الأسعار؛ مشيرًا إلى أن الشركات والأفراد والمضاربين يشترون أراضي المساكن للمضاربة والمزايدة عليها؛ موضحًا أن الحل يكمن في خفض نسب الاستقطاع من الرواتب في الرهن العقاري إلى 33% وأيضًا تقييد عدد صكوك الأراضي السكنية وزيادة عدد المخططات.