تلافيًا لرفع فاتورة الاستهلاك وضمان ترشيد الطاقة.. الموجة الغبارية تستدعي صيانة جديدة للمكيفات

وأوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بتنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف على الأقل مرة واحدة كل أسبوعين، وقال إنه من الصعب بمكان أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.