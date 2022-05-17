تلافيًا لرفع فاتورة الاستهلاك وضمان ترشيد الطاقة.. الموجة الغبارية تستدعي صيانة جديدة للمكيفات

تسببت الموجة الغبارية التي كانت عليها أجواء المملكة اليومين الماضيين في تعرض المكيفات لكميات من التراب، الأمر الذي يضعف كفاءتها من ناحية التبريد وبالتالي زيادة الأحمال ما ينتج عنه استهلاك أكبر للطاقة.
وأوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بتنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف على الأقل مرة واحدة كل أسبوعين، وقال إنه من الصعب بمكان أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.
ووصف البرنامج النصائح الخاصة باختيار أجهزة المكيفات المثالية، أو بآلية تشغيلها بأنها سهلة، ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بها، والحرص على تطبيقها، لتوفير ما نسبة 40 % من الطاقة المستخدمة.