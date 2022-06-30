تنسيق "سعودي فرنسي" لزيادة الاستثمارات الفرنسية بقطاع التعدين في المملكة

شارك اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بلقاءٍ نظمه اتحاد أرباب العمل الفرنسي (الميديف)، عن الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة، بحضور ممثلين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار وعدد من الشركات السعودية والفرنسية العاملة في مجال التعدين.