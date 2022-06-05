توقعاتٌ بانخفاض أسعار السيارات المستعملة والجديدة بعد انفراج أزمة الرقائق عالميًّا

ويشير خبراء متخصصون في صناعة السيارات، إلى أن القطاع بدأ يشهد تحسنًا؛ حيث إن الكثير من مصانع السيارات عاد للعمل بكامل طاقته التشغيلية، بعد تحسن المعروض من الرقائق؛ وهو ما سيؤدي خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى خفض أسعار السيارات المستعملة وكذلك الجديدة، إلى جانب سرعة تسليمها.