توقيع مذكرة تعاون ثلاثية لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة

وتضمّنت الاتفاقية التعاون في دعم التسويق والترويج؛ لخلق تجارب سياحية وجذب الاستثمارات السياحية، والعمل على تقييم الفرص والمشاريع السياحية، وتحديد نوع الاستثمار الأنسب وفق المعايير والضمانات اللازمة، ودعمها من قبل صندوق التنمية السياحي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دعم التكامل الإلكتروني من خلال الربط التقني بين الأطراف الثلاثة.