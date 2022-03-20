توقيع 3 مذكرات لتحويل موانئ المملكة إلى موانئ ذكية بتقنيات الـG5

وأضاف أن الموانئ السعودية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 إلى 50 %، خصوصًا وأن الموانئ تستحوذ على أكثر من 90% من حركة الصادرات السعودية، التي تشكل محورًا مؤثرًا في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التحول إلى الموانئ الذكية سيسهم بشكل غير مسبوق في تحفيز وجذب الاستثمارات في قطاعات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية وتنمية حركة الصادرات والواردات السعودية من وإلى الأسواق المحلية والعالمية.