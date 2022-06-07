"جولدمان ساكس": أسعار النفط بحاجة إلى مزيد من الارتفاع

وحسبما نقلت "بلومبرج"، أوضح البنك في مذكرة بتاريخ السادس من يونيو أن أسعار النفط من المرجح أن تمدّد مكاسبها، لأن مخزونات النفط العالمية بحاجة إلى إعادة بناء في مواجهة انتعاش الطلب الصيني وانخفاض الإنتاج من روسيا.