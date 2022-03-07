حرارة المصابيح المتوهجة تدفع الأجهزة الكهربائية إلى استهلاك طاقة أكثر

وعن العمر الافتراضي للمصباح، قالت الحملة إن التجربة العملية أثبتت أن مصابيح الـLED يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية، في إشارة إلى الأنواع القديمة من المصابيح (المتوهجة)، فضلاً عن أن الإضاءة المتوهجة تزيد من درجة حرارة المكان، الأمر الذي يؤثر على بقية الأجهزة الكهربائية، ويدفعها إلى استهلاك مزيد من الطاقة أثناء التشغيل.