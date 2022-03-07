حرارة المصابيح المتوهجة تدفع الأجهزة الكهربائية إلى استهلاك طاقة أكثر

قالت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" إن شراء المصابيح التي تعمل بتقنية الـLED، لها مزايا اقتصادية عدة، أبرزها توفير الطاقة، والحصول على عمر افتراضي كبير للمصباح، مقارنة بالعمر الافتراضي للمصابيح القديمة.
وأوصت الحملة باختيار الإضاءة عند مستوى اللون الأخضر. وقالت إن هذا المستوى يوفر ثماني مرات عن الإضاءة التقليدية، ما يعني أنها توفر حتى 75 % من الاستهلاك.
وعن العمر الافتراضي للمصباح، قالت الحملة إن التجربة العملية أثبتت أن مصابيح الـLED يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية، في إشارة إلى الأنواع القديمة من المصابيح (المتوهجة)، فضلاً عن أن الإضاءة المتوهجة تزيد من درجة حرارة المكان، الأمر الذي يؤثر على بقية الأجهزة الكهربائية، ويدفعها إلى استهلاك مزيد من الطاقة أثناء التشغيل.
ولتوفير مزيد من الطاقة، أسدت الحملة عدداً من النصائح في آلية إضاءة الأماكن، وقالت "الاعتماد على الإضاءة الطبيعية لأطول ساعات على مدار اليوم، قبل اللجوء إلى إضاءة المصابيح توفر الطاقة على المدى البعيد.
ودعت الحملة إلى تعزيز ثقافة التعامل مع مصادر الإضاءة، والحرض على إطفاء المصابيح التي لا حاجة إليها. وقالت: "يمكن استخدام حساسات الحركة، التي تقلل من الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائياً عند عدم وجود أفراد في الغرفة ".
ونصحت الحملة عند تأسيس مفاتيح الإضاءة، بتقسيم الإنارة وتوزيعها على تلك المفاتيح، ما يساعد على التقليل من الاستهلاك، كما نصحت بالتحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق "تأكد".