حظر أوروبي محتمل للخام الروسي يرفع أسعار النفط

وواصلت العقود الآجلة للديزل الصعود بعد أن انتقلت إلى عقد يونيو الاثنين، مرتفعة خمسة بالمئة لتصل إلى 4.0172 دولارات للجالون، في الوقت الذي أدى انخفاض المعروض على مستوى العالم إلى الضغط على أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت.