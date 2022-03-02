خام "برنت" يتجاوز 111 دولاراً.. و"نايمكس" أعلى 109.5 دولار

قفز خام "برنت" 6 % خلال تعاملات الأربعاء؛ ليتجاوز مستوى 111 دولاراً، مع استمرار التوترات في شرق أوروبا، في ظل تغليظ الدول الغربية عقوباتها على روسيا رداً على غزو أوكرانيا.

فيما قرّر أعضاء وكالة الطاقة الدولية تحرير 60 مليون برميل من المخزون الإستراتيجي لتهدئة ارتفاع الأسعار التي استقبلتها بمزيدٍ من الصعود، وسط تحذيرات من جانب "فاتح بيرول"؛ مدير الوكالة من أن الوضع في أسواق الطاقة خطير للغاية.

كما تتجه الأنظار نحو "أوبك+" إذ يجتمع الأعضاء في وقت لاحق اليوم؛ لبحث مستويات المعروض في أبريل، فيما أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، بأن المنظمة ستلتزم بسياستها الحالية للإنتاج، المتمثلة في تنفيذ زيادة تدريجية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 6 % إلى 111.30 دولار للبرميل، في الساعة 09:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي، تسليم أبريل، بنسبة 6.14 % عند 109.76 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية عن إدارة معلومات الطاقة في وقتٍ لاحقٍ اليوم، بعد أن كشف تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزون النفط الخام 6.1 مليون برميل، وتراجع مخزون البنزين 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.