خام برنت يتراجع 3.9% مسجلاً 122 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط صوب 125 دولارًا للبرميل في تعاملات اليوم الأربعاء.
وتراجع خام برنت 3.9 في المائة، إلى 122 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت سابق متجاوزًا 131 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس 5 في المائة، إلى 119 دولارًا للبرميل.
وقال متعاملون وفقًا لـ"رويترز": إن وجهة النظر القائلة بأن الحظر الأمريكي لواردات النفط الروسية قد لا يعمّق نقص المعروض حدّت من ارتفاع الأسعار، وكذلك أنباء عن أن أوكرانيا لم تعد تتطلع لعضوية حلف شمال الأطلسي، بعد تردد أنباء عن هذا الأمر خلال الأسبوع الحالي.
وتراجعت أسعار النفط بعدما وصف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول سحب 60 مليون برميل من احتياطيات النفط؛ للتخفيف من اضطراب الإمدادات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنه "استجابة أولية"، وقوله: إن الوكالة مستعدة لسحب المزيد إذا تطلب الأمر.