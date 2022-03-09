خام برنت يتراجع 3.9% مسجلاً 122 دولارًا للبرميل

وتراجع خام برنت 3.9 في المائة، إلى 122 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت سابق متجاوزًا 131 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس 5 في المائة، إلى 119 دولارًا للبرميل.