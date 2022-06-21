خام برنت يرتفع في تداولات الثلاثاء.. ١١٥ دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لاحتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة في ظل تشديد الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.
وحسب ما نقلته "بلومبرج"، فقد صرّح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للصحفيين الاثنين، بأن الركود ليس أمرًا حتميًّا؛ مما يدعّم رؤية استهلاك الطاقة، كما أنه يهدف إلى اتخاذ قرار هذا الأسبوع بشأن تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية، ضمن جهود التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود.
هذا وتتجه أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب فصلية بدعم من ارتفاع الطلب واضطرابات المعروض بسبب الحرب في أوكرانيا، على الرغم من التشديد النقدي من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الذي أثار مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.82% أو بقيمة 94 سنتًا عند 115.07 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.79% أو 1.96 دولار إلى 111.52 دولارًا للبرميل.
يُذكر أنه لم تتم تسوية العقود أمس؛ نظرًا لعطلة السوق الأمريكية.