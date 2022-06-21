خام برنت يرتفع في تداولات الثلاثاء.. ١١٥ دولارًا

وحسب ما نقلته "بلومبرج"، فقد صرّح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للصحفيين الاثنين، بأن الركود ليس أمرًا حتميًّا؛ مما يدعّم رؤية استهلاك الطاقة، كما أنه يهدف إلى اتخاذ قرار هذا الأسبوع بشأن تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية، ضمن جهود التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود.