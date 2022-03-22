خام "برنت" يواصل الارتفاع متجاوزاً 119 دولاراً

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء وتجاوز خام "برنت" حاجز 119 دولاراً، مع إشارات إلى أن الاتحاد الأوروبي يقترب من حظر واردات الخام من روسيا؛ لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.
ويتوقع ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية "جوزيب بوريل"؛ أن يناقش قادة التكتل الموحد فرض مزيدٍ من العقوبات على روسيا حينما يجتمعون الأسبوع الجاري.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر مستهلك للخام والوقود من روسيا، وحذر الكرملين من أن أي حظر لتلك المنتجات سيضاعف التداعيات بالنسبة للسوق ويضر القارة بشدة.
ولم يتفق جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي على استهداف النفط الروسي، إذ تعتمد ألمانيا على واردات الخام من موسكو، ورفضت فرض الحظر، كما تعارض المجر تلك الخطوة.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 2.98%، إلى 119.06 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 2.48% مسجلة 114.90 دولار للبرميل.