خبراء 180 دولة يلتقون برعاية ولي العهد.. "العالمي للأعمال" ينطلق بالرياض

ويتضمن المؤتمر معرضًا مصاحبًا في فندق "رتز كارلتون"، وورش عمل وأقسامًا للابتكار، وعددًا من الفعاليات الهادفة إلى تنمية روح الريادة والابتكار لدى الشباب في العالم؛ للإسهام في التنمية الريادية المستدامة، كما يوفر فرصة مثالية لاستيعاب الدروس التي قدمتها الجائحة العالمية، والتعرف على أفضل الممارسات في التعامل مع الأزمات، والمحافظة على مرونة النشاطات التجارية واستمراريتها.