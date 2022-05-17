خلال أسبوع.. مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 9 مليارات ريال

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.182.000، بقيمة 134.504.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.195.000، بقيمة 235.206.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.040.000، بقيمة 299.613.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.102.000، بقيمة 515.556.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 18.132.000، بقيمة 1.485.114.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 45.726.000 بقيمة 2.794.937.000 ريال.