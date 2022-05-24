خلال أسبوع.. 124 مليون عملية لنقاط البيع تحقّق أكثر من 8.8 مليارات ريال

وبناءً على نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع؛ فقد بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 2,905,000 بقيمة 465,634,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 935,000، بقيمة 354,961,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 90,000 بقيمة 106,023,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 625,000 بقيمة 214,070,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 11,121,000 بقيمة 610,090,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6,600,000 بقيمة 670,147,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 744,000 بقيمة 244,323,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 495,000 بقيمة 183,273,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 986,000 بقيمة 76,935,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 161,000 بقيمة 209,772,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 14,043,000 بقيمة 944,913,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1,868,000، بقيمة 207,159,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 36,726,000، بقيمة 1,323,485,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 29,895,000 ، بقيمة 1,305,882,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 339,000 بقيمة 71,602,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1,576,000، بقيمة 558,799,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 15,048,000 ، بقيمة 1,263,596,000 ريال.