خلال أسبوع.. 126 مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 9 مليارات ريال

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 3.879.000 بقيمة 656.074.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 993.000 بقيمة 372.348.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 87.000 بقيمة 138.717.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 659.000 بقيمة 240.430.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 10.970.000 بقيمة 592.233.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.408.000 بقيمة 688.079.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 773.000 بقيمة 275.916.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 451.000 بقيمة 153.798.000 ريال.