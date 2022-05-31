خلال أسبوع.. 139 مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 10 مليارات ريال

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع؛ بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 3,983,000 بقيمة 642,217,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,034,000، بقيمة 380,172,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 79,000 بقيمة 95,959,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 812,000 بقيمة 360,741,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12,147,000 بقيمة 709,290,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7,498,000 بقيمة 796,587,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 904,000 بقيمة 290,742,000 ريال.