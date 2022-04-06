خلال أسبوع.. 153 مليون عملية نقاط بيع في المملكة

وكشفت نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع أن عدد العمليات في الملابس والأحذية بلغ 6,437,000، بقيمة إجمالية بلغت 1,104,005,000 ريال، فيما بلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,325,000، بقيمة 435,436,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 140,000، بقيمة 192,662,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 980,000، بقيمة 355,941,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12,624,000، بقيمة 761,715,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7,360,000 ، بقيمة 841,857,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1,552,000 ، بقيمة 503,897,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 558,000 بقيمة، 248,490,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,069,000، بقيمة 96,613,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 226,000، بقيمة 220,101,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 16,991,000، بقيمة 1,394,155,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2,654,000، بقيمة 358,524,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 40,717,000، بقيمة 1,623,598,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 37,457,000، بقيمة 2,851,388,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 534,000، بقيمة 131,262,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2,095,000، بقيمة 644,623,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 20,631,000، بقيمة 2,287,226,000 ريال.