خلال يناير.. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بـ11.1%

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية خلال يناير الماضي بـ11.1% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع الإنتاج بقطاعات التعدين والصناعات التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

وسجل الإنتاج في نشاط التعدين ارتفاعًا بنسبة 11.4% في يناير نتيجة نمو إنتاج النفط في البلاد بأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا، مسجلا أعلى مستوياته تاريخيًا.

وأمس أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي، بحجم استثمار يصل إلى 1.8 مليار ريال بزيادة 9% عن الشهر ذاته من عام 2021م، ليصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء إلى 10352 منشأة صناعية، تتوزع في جميع مناطق المملكة.

وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن الاستثمار الأجنبي بلغت حصته من التراخيص الجديدة أكثر من 6%، فيما كان النصيب الأكبر لرؤوس الأموال الوطنية التي زادت حصتها عن 84%، والمتبقي لاستثمارات مشتركة، لافتًا الانتباه إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 84.81% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة، فيما بلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 12.66%، وسجل نشاط الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من التراخيص الجديدة بـ 18 ترخيصًا، يليه نشاط المعادن اللافلزية بعشرة تراخيص.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض تأتي في مقدمة التراخيص الجديدة على المناطق بثمانية وعشرين ترخيصًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 20 ترخيصًا، فيما بلغ حجم العمالة المرخصة في التراخيص الجديدة 2134 عاملًا.

وبيّن التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر نفسه بلغت 106 مصانع، وبلغ حجم الاستثمارات فيها 1.6 مليار ريال، فيما استحوذت المصانع الصغيرة على النسبة العظمى منها بما يتجاوز 69% تليها المنشآت المتوسطة بما يقارب 28%، وكان نصيب الاستثمارات الوطنية منها 87%، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 9% من إجمالي هذه المصانع.

وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن التغير في عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال شهر يناير الماضي بلغ 11889 وظيفة، من بينهم 2682 موظفًا سعوديًا.