درع المستثمرين الآمن يسجل حضوره في ساعة الحرب.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% لأعلى مستوى منذ أكثر من عام؛ إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد عملية عسكرية روسية على أوكرانيا.

وجاء التحرك في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.

وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1939.97 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ يناير 2021 عند 1948.77 دولارًا للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8% إلى 1943.90 دولارًا للأوقية.

ووفق "رويترز" ارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 8% منذ بداية فبراير، مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة.

ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى فقد زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 25.03 دولارًا للأوقية.

وارتفع البلاتين 1% إلى 1102.43 دولار للأوقية؛ في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 2514.54 دولارًا للأوقية.

وفجر الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.